Шмигаль: у Лугано Україна домовилася про підтримку на майже $2 мільярди

Під час конференції у швейцарському Лугано було досягнуто домовленостей про фінансову підтримку України на суму 1,9 млрд доларів, повідомляє Економічна правда.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

З цієї суми 600 млн. доларів передбачено у вигляді фінансової підтримки, понад 500 млн. доларів – на розвиток аграрного сектору у вигляді засобів зберігання продукції, покращення логістики та забезпечення ліквідності для підприємств.

Крім того, Україна домовилася про надання понад 500 млн. доларів для підготовки до опалювального сезону та майже 250 млн. доларів для розвитку проектів цифрової трансформації нашої країни.

Шмигаль подякував уряду Швейцарії, Швеції, Великобританії, Світового банку, ЄБРР, ЄІБ, а також приватному українському та міжнародному бізнесу за цю солідарність.