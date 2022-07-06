Сепаратисти та росЗМІ повідомили про пожежу на нафтобазі в окупованому Донецьку

Російські ЗМІ з посиланням на підконтрольні РФ донецькі сепаратисти повідомляють про пожежу на нафтобазі в окупованому Донецьку, повідомляє Українська правда.

Про це пише російське видання ТАСС.

За деякими даними, горить нафтобаза в Кіровському районі Донецька на вул. Нафтовий.

Сепаратисти назвали причиною пожежі "обстріл ЗСУ".

У соцмережах розміщено багато фотографій від різних користувачів.

5 червня підконтрольні бойовикам телеграм-канали повідомили, що в окупованому Донецьку вибухнув склад боєприпасів, який російські загарбники розмістили у "Камаз-центрі" у Київському районі міста.