Спікер Держдуми РФ заявив, що Росія може повернути собі Аляску

Спікер Державної Думи Росії В'ячеслав Володін заявив, що РФ може повернути собі Аляску, повідомляє Ділова столиця.

Про це він сказав, коментуючи рішення Норвегії пропустити вантаж для росіян на Шпіцбергені, заблокований через санкції, пише "РИА Новости".

"Порядність — не слабкість, нам є чим відповісти. Америка нехай завжди пам'ятає, там є частина території — Аляска. Ось коли вони починають намагатися розпоряджатися нашими ресурсами за кордоном, перш ніж це робити, подумають, що нам теж є що повертати" , — наголосив він.

Володін зазначив, що напередодні він доручив розглянути можливість денонсації договору з Норвегією, а вже сьогодні Осло дозволив пропускати раніше затримані контейнери.

"Уявляєте, якби ми ще й доручили, — дивишся, і Америка почала б рибу постачати куди належить" , — підсумував Володін.

Нагадаємо, Російська імперія уклала договір про продаж США півострова Аляска та Алеутських островів за 7,2 млн доларів. Документ остаточно реалізовано 1 серпня 1868 року. Головною причиною продажу Аляски стала поразка Росії у Кримській війні (1853—1856).

Як повідомлялось, 28 червня Норвегія через санкції не пропустила вантаж для росіян на Шпіцбергені. Влада країни не видала дозволу російській гірничодобувній компанії перевезти товари на Шпіцберген через материкову частину країни.

Після ухвалення цього рішення провідні російські політики засумнівалися у праві Норвегії на суверенітет.

5 липня стало відомо, що спікер Держдуми В'ячеслав Володін доручив профільному комітету нижньої палати парламенту переглянути угоду РФ з Норвегією про державний кордон.

6 липня представник норвезького МЗС Ані Хавардсдаттер заявила, що товари почали пропускати на острів. З її слів, товари пропустили через кордон ще 2 липня.