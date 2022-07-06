Видаткову частину держбюджету збільшать ще на 80 млрд грн: куди спрямують кошти

Уряд України планує знову збільшити видаткову частину бюджету цього разу на 80,9 млрд грн. В результаті буде збільшено граничний дефіцит бюджету та обсяг держборгу, повідомляє UBR.

Про це пише перший заступник голови Комітету Верховної Ради з питань податкової та митної політики Ярослав Железняк.

Джерелами держбюджету є внутрішні запозичення – 4 млрд грн, 75,43 млрд грн – зовнішні запозичення та близько 1,55 млрд грн становив грант ЄС.

Кошти будуть направлені на:

соцдопомога (+5,7 млрд грн);

субсидії на ЖКГ (+3,3 млрд. грн.);

виплати ВПО (+32,3 млрд грн);

пенсії (+32,3 млрд. грн.);

програма підтримки фермерів та сільськогосподарського виробництва (+1,5 млрд грн);

фонд розвитку підприємництва (+4 млрд. грн.);

програма "Доступні кредити 5-7-9%" (+4 млрд грн);

субвенції місцевим бюджетам на відновлення критичної інфраструктури (+1,6 млрд. грн.).

Нагадаємо, з 24 лютого до 5 липня головним джерелом наповнення державного бюджету стала допомога від міжнародних партнерів. Так, Україна отримала грантів та кредитів від усіх донорів на 322,4 млрд грн. Лише за останні два тижні сума фінансування збільшилась на 46%, або 101,8 млрд. грн.