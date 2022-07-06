Верещук: у захопленому окупантами Лисичанську залишилося до 12 тисяч жителів

У захопленому російськими окупантами Лисичанську на Луганщині залишилися до 12 тисяч жителів, повідомляє Новое время.

Про це заявила віцепрем'єрка — міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук в етері всеукраїнського телемарафону.

"...Там [у Лисичанську] залишилося 10—12 тисяч людей. Більшості вдалося евакуюватися. І я змушена визнати — у них була можливість евакуюватися. Там залишилися люди, які з певних причин — я зараз не даватиму оцінки — але й об'єктивних і, мабуть, часто суб'єктивних, залишилися. І те, що зараз з ними відбувається, на жаль, це сумний наслідок, коли люди не чули і не слухали владу, коли ми казали і влаштовували їм можливості для евакуації" , — розповіла Верещук.

Віцепрем'єрка зазначила, що евакуаційні автобуси з Лисичанська, які організовувала влада, часто поверталися напівпорожніми. Наразі російські окупанти забирають мешканців у фільтраційні табори, проводять ретельну перевірку на патріотичність чи належність їх або їхніх родичів до ЗСУ, татуювання і навіть патріотичні дописи в соцмережах.

" На жаль, доля таких людей тяжка. Вони або „на підвалі“… або їх знов-таки б'ють, катують і за деякий час випускають, нічого не довівши" , — додала віцепрем'єрка.

Верещук закликала мешканців евакуюватися, щойно буде можливість, і не вірити окупантам:

«Вони прийшли з бідою, вони прийшли нас знищувати та ліквідовувати».

Раніше голова Луганської ОВА Сергій Гайдай сказав, що російські окупанти не змогли повністю захопити всю територію Луганської області — у двох населених пунктах тривають запеклі бої.

3 липня Генштаб ЗСУ повідомив, що після важких боїв за Лисичанськ Сили оборони України змушені були відійти з займаних позицій і рубежів. Там пояснили, що в умовах кратної переваги російських окупантів в артилерії, авіації, реактивних системах залпового вогню, боєприпасах та кількості особового складу подальша оборона міста призвела б до фатальних наслідків.