Кулеба обговорив із держсекретарем США та главою МЗС Німеччини постачання зброї в Україну
Український міністр закордонних справ Дмитро Кулеба перед самітом G20 провів телефонні розмови з держсекретарем США Ентоні Блінкеном та головою німецького МЗС Анналеною Бербок про постачання зброї до України, повідомляє Новое время.
У Twitter Кулеба повідомив, що обговорив кроки щодо прискорення постачання важкого озброєння зі США в Україну з Блінкеном. Він також подякував США за військову допомогу для української армії.
"Говорив з держсекретарем США Ентоні Блінкеном напередодні міністерської зустрічі G20, на якій ми обидва поставимо в центр уваги російську агресію і запобігатимемо поширенню Росією брехні", — зазначив український міністр.
Також у Twitter Кулеба повідомив, що говорив з Бербок про питання тиску на РФ та розблокування експорту продовольства з України.
"У мене була телефонна розмова з Анналеною Бербок напередодні міністерської зустрічі G20. Ми обоє погодилися чинити тиск на Росію. Я наголосив на нагальній необхідності збільшення постачання німецьких самохідних гаубиць та РСЗВ в Україну", — додав Кулеба.
Саміт країн G20 на рівні глав МЗС відбудеться на Балі в Індонезії 7-8 липня. За даними ЗМІ країни-агресора, у ньому візьме участь російський міністр закордонних справ Сергій Лавров.