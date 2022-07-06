Кулеба обговорив із держсекретарем США та главою МЗС Німеччини постачання зброї в Україну

Український міністр закордонних справ Дмитро Кулеба перед самітом G20 провів телефонні розмови з держсекретарем США Ентоні Блінкеном та головою німецького МЗС Анналеною Бербок про постачання зброї до України, повідомляє Новое время.

У Twitter Кулеба повідомив, що обговорив кроки щодо прискорення постачання важкого озброєння зі США в Україну з Блінкеном. Він також подякував США за військову допомогу для української армії.

"Говорив з держсекретарем США Ентоні Блінкеном напередодні міністерської зустрічі G20, на якій ми обидва поставимо в центр уваги російську агресію і запобігатимемо поширенню Росією брехні" , — зазначив український міністр.

Також у Twitter Кулеба повідомив, що говорив з Бербок про питання тиску на РФ та розблокування експорту продовольства з України.

"У мене була телефонна розмова з Анналеною Бербок напередодні міністерської зустрічі G20. Ми обоє погодилися чинити тиск на Росію. Я наголосив на нагальній необхідності збільшення постачання німецьких самохідних гаубиць та РСЗВ в Україну" , — додав Кулеба.

Саміт країн G20 на рівні глав МЗС відбудеться на Балі в Індонезії 7-8 липня. За даними ЗМІ країни-агресора, у ньому візьме участь російський міністр закордонних справ Сергій Лавров.