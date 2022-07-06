Гайдай: Луганська область на 100% не окупована, продовжуються бої

Голова Луганської військової обласної адміністрації Сергій Гайдай запевняє, що територію Луганської області не окуповано російськими військами повністю, повідомляє Українська правда.

Про це Гайдай повідомив у своєму Telegram.

"А збиралися взяти Київ за три дні. За понад чотири місяці росіяни пройшли лише 30 км Луганщини.

Луганська область на 100% не окупована. Тривають бої на околицях області. Орки продовжують зазнавати втрат".

За даними Гайдая, росіяни розвиватимуть наступ на Бахмут та Слов'янськ.