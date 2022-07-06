Подоляк: переговори з РФ відбуваються лише з гуманітарних питань

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк повідомив, що наразі з Росією веде переговори лише підгрупа з гуманітарних питань, повідомляє Новое время.

"Певні контакти є, але на рівні гуманітарних підгруп. Тому що завжди потрібно вирішувати питання й обміну полоненими,й обміну тілами. І по можливості, все ж таки гуманітарні певні коридори відкривати й інше. З погляду політико-дипломатичного зараз на паузі" , — заявив Подоляк в ефірі українського телемарафону.

Він наголосив, що пауза у переговорах виникла через те, що РФ продовжує використовувати свою армію як гарматне м'ясо для зміцнення позицій.

"Бо Росія, все ж таки вважає, що у них зараз досить живої сили, яку не шкода використовуватиме як витратний матеріал, якого не шкода втратити на полі бою. Тобто вони напевно йдуть за цією ілюзією і вони хочуть отримати певні тактичні поразки. Коли ми маємо певні тактичні перемоги, то ми змогли б сісти за стіл переговорів" , — заявив Подоляк.

Радник Андрія Єрмака назвав нереальними умови Росії, які лише відкладають війну на якийсь час.

"Російські умови неприйнятні у будь-якому разі. Тому що вони взагалі не координуються із реальним світом. Тобто вони є такими, які просто відкладатимуть війну на певний час" , — наголосив Подоляк.

Раніше Михайло Подоляк говорив, що мирний договір із Росією можливий, коли Україна відновить свою територіальну цілісність.

Глава переговорної групи з Росією, народний депутат Давид Арахамія заявив, що Україна зможе відновити мирні переговори з Росією, коли зміцнить свої сили завдяки контрнаступу та коли окупанти повернуться до позицій 23 лютого.