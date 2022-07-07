Кількість загиблих в результаті обвалу льодовика в Італії зросла

Кількість загиблих в результаті обвалу льодовика в італійських Альпах зросла до 9. ﻿Про це пише Ansa, повідомляє Європейська правда.

Тіла ще двох загиблих рятувальники знайшли у середу. Чотирьох загиблих впізнали рідні, 5 вважаються невідомими.

У лікарнях залишаються сім постраждалих альпіністів: 4 госпіталізовані в Тренто, 3 у лікарнях Венето.

Досі зниклими безвісти вважаються троє осіб, пошукова операція триває.

Нагадаємо, льодова лавина зійшла у неділю на Мармоладі, горі заввишки понад 3300 метрів у Доломітових Альпах у східній частині італійських Альп, між регіонами Тренто та Венето.

За інформацією місцевої влади, через сильну спеку на початку літа в Італії температура на Мармоладі в суботу досягла 10 градусів за Цельсієм.