Генштаб: Росія вже втратила 36 650 солдатів

Генштаб: Росія вже втратила 36 650 солдатів

У Генеральному штабі ЗСУ повідомили про втрати російських військ в Україні.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 07.07 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 36 650 (+150) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 1602 (+2) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 3797 (+8) од,
  • артилерійських систем – 815 (+3) од,
  • РСЗВ - 247 (+0) од,
  • засобів ППО - 107 (+0) од,
  • літаків – 217 (+0) од,
  • гелікоптерів – 187 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 667 (+3),
  • крилатих ракет - 155 (+2),
  • кораблів /катерів - 15 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 2665 (+17) од,
  • спеціальної техніки - 66 (+1).

Найбільших втрат противник зазнав на Авдіївському та Бахмутському напрямках.

Дані уточнюються.

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