Генштаб: Росія вже втратила 36 650 солдатів

У Генеральному штабі ЗСУ повідомили про втрати російських військ в Україні.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 07.07 орієнтовно склали:

особового складу - близько 36 650 (+150) осіб ліквідовано,

танків ‒ 1602 (+2) од,

бойових броньованих машин ‒ 3797 (+8) од,

артилерійських систем – 815 (+3) од,

РСЗВ - 247 (+0) од,

засобів ППО - 107 (+0) од,

літаків – 217 (+0) од,

гелікоптерів – 187 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 667 (+3),

крилатих ракет - 155 (+2),

кораблів /катерів - 15 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 2665 (+17) од,

спеціальної техніки - 66 (+1).

Найбільших втрат противник зазнав на Авдіївському та Бахмутському напрямках.

Дані уточнюються.