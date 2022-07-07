Генштаб: Росія вже втратила 36 650 солдатів
У Генеральному штабі ЗСУ повідомили про втрати російських військ в Україні.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 07.07 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 36 650 (+150) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 1602 (+2) од,
- бойових броньованих машин ‒ 3797 (+8) од,
- артилерійських систем – 815 (+3) од,
- РСЗВ - 247 (+0) од,
- засобів ППО - 107 (+0) од,
- літаків – 217 (+0) од,
- гелікоптерів – 187 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 667 (+3),
- крилатих ракет - 155 (+2),
- кораблів /катерів - 15 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 2665 (+17) од,
- спеціальної техніки - 66 (+1).
Найбільших втрат противник зазнав на Авдіївському та Бахмутському напрямках.
Дані уточнюються.