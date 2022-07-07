Австралія скасувала мита на імпорт з України

Уряд Австралії оголосив про скасування мит для українського експорту. Товари, вироблені в Україні, зможуть безперешкодно заходити на австралійський ринок, що сприятиме нарощенню експортної активності. Про це повідомляє Міністерство економіки України.

Це рішення передбачає зниження тарифної ставки з 5% до нуля на товари, вироблені в Україні. Пільга діятиме протягом 1 року. Лібералізація не торкнеться акцизних зборів, які застосовуються до палива, алкоголю та тютюнових виробів - вони діятимуть для української продукції і далі.

Австралія є перспективним торговельним партнером України з потужним експортним потенціалом. У 2021 році вартість імпортованих до Австралії українських товарів становила близько 22 млн австралійських доларів ($83 млн).

Скасування мит для України відкриє нові можливості для українських експортерів, дозволить наростити товарообіг між країнами та посилить взаємовигідне партнерство.