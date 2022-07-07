Британська розвідка: Кремль не хоче визнавати участі у війні та оголошувати мобілізацію

Росія не визнає, що бере участь у війні, але запроваджує "спеціальні заходи", які фактично переводять економіку країни на військові рейки. Про це йдеться у звіті британської розвідки, який у четвер, 7 липня, публікує Міноборони Великої Британії, повідомляє Корреспондент.

Так, 5 липня російська Держдума ухвалила у першому читанні законопроект про право влади запроваджувати "спеціальні заходи" в економіці. Як очікується, він буде незабаром схвалений і дозволить владі залучати співробітників підприємств до роботи у позаурочний час, розконсервувати мобілізаційні потужності та об'єкти, а також "розбронювати" цінності з держрезерву.

Зазначається, що законопроект свідчить про спробу Кремля запровадити економічні заходи для підтримки "спеціальної військової операції" без офіційного оголошення про мобілізацію, яка залишається болючою темою.

Також, на думку авторів зведення, закон дозволить Росії не визнавати, що вона бере участь у війні і виявилася нездатною перемогти українську армію, яка поступається російській і за кількістю військових, і за обсягами озброєння.