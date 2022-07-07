В Україні створили "гарячу лінію" психологічної допомоги постраждалим від війни

В Офісу віцепрем’єрки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції повідомили, що в Україні запрацювала "гаряча лінія" для надання психологічної допомоги постраждалим від війни, повідомляє Ділова столиця.

"Гарячу лінію" створили за підтримки Європейського Союзу та Програми розвитку ООН.

"На лінії працюють фахові психологи із багаторічним досвідом, які попередньо пройшли спеціальну підготовку для роботи зі складними кризовими ситуаціями" , — кажуть у відомстві.

Лінія працює щодня з 10:00 до 20:00 за номером 0 800 100 102 (дзвінки з України безкоштовні).

Також психологічну допомогу можуть отримати українці, які наразі знаходяться в інших країнах:

Чехії: +420 800 012 058;

Польщі: +48 800 088 141;

Франції: +33 805 080 466;

Португалії: +351 800 780 756;

Швеції: +46 20 160 46 46;

Ірландії: +353 1800 817 519.

Дзвінки з усіх мобільних операторів цих країн на ці номери безкоштовні.

В Офісі обіцяють, що кількість країн, підключених до мережі психологічної допомоги, буде розширюватися. Додаткову інформацію публікуватимуть на сайті Національної психологічної асоціації.

Лінія працюватиме у двох форматах — через аудіо- та відеозв’язок. Для відеосеансу потрібно буде просто сказати про це оператору лінії.