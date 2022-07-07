ЗМІ: Джонсон іде у відставку

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон вирішив піти у відставку. Його заява очікується найближчим часом. Про це у четвер, 7 липня, із посиланням на Sky News, The Sun, ВВС та інші британські ЗМІ, повідомляє Корреспондент.

Так, телеканал Sky News із посиланням на джерела стверджує, що на Даунінг-стріт готують заяву про звільнення Джонсона. За даними ВВС Джонсон зробить заяву найближчим часом.

Як повідомляє The Guardian, Джонсон висунув умову. За інформацією ЗМІ, він хоче виконувати обов'язки прем'єра до обрання нового глави правлячої партії.

Скандал навколо Джонсона спалахнув минулого тижня, коли стало відомо, що колишній заступник глави британського МЗС у справах Європи та США Крістофер Пінчер у стані алкогольного сп'яніння домагався двох чоловіків у громадському закладі.

Після інциденту високопоставлений представник правлячої Консервативної партії в Палаті був змушений піти з посади, але журналісти дізналися, що Джонсон покривав Пінчера і просував його по службі.

Напередодні повідомлялося, що менш як за добу заяву про відставку написали майже чотири десятки членів уряду Великобританії.