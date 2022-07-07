Радник мера: у Маріуполі окупанти відновили роботу порту

Російські окупанти відновили роботу порту в Маріуполі. Про це повідомляє радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

"Повноцінно відновлено роботу Маріупольського морського порту. Подано електрику окремою лінією та розблоковано головний канал. Порт готовий до повноцінного мародерства та зустрічі військових вантажів. За домовленістю окупантів з режимом Асада все награбоване буде відправлено/легалізовано через Сирію" , - йдеться у повідомленні.

Він додав, що в місті посилено режим. Так, за інформацією Андрющенка, на центральних вулицях Маріуполя знову встановлені блок-пости.

"Повторні вибіркові допити, перевірка по списках та фіксація IMEI телефонів. Будьте обережні і не наражайте себе на небезпеку" , - закликав він.

Також окупанти зносять будинки, проте ніяких списків не публікують, а тому маріупольці не можуть забрати речі. Окрім того, у вцілілі будинки та квартири знову заселяють людей. Як зазначив Андрющенко, легалізацію цього процесу окупанти збираються провести в липні – серпні шляхом націоналізації через відсутність власників.

На території ММК ім. Ілліча цивільні розбирають завали. За останній тиждень 8 цивільних в ході таких робіт підірвались на міні з різними ступенями ушкоджень.