У Києві встановлено новий температурний рекорд. Про це повідомила Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського у четвер, 7 липня.

За даними спостережень метеостанції, максимальна температура повітря 6 липня у Києві досягла +34,3°С.

Попереднє рекордне значення було відмічено у 1924 році і дорівнювало +33,9°С.

Абсолютним максимумом температури повітря у столиці за весь час спостережень залишається 30 липня 1936 року, коли стовпчик термометра зафіксували на позначці +39,4°С.