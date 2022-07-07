Іран заявив про затримання іноземних дипломатів за підозрою в шпигунстві

Співробітники Корпусу вартових ісламської революції затримали в Ірані кількох іноземних дипломатів, зокрема заступника глави місії Великої Британії Джайлза Уітакера. Про це, з посиланням на іранську агенцію Fars, повідомляє Корреспондент.

Зазначається, що іноземця підозрюють у шпигунстві. Дипломат нібито брав проби ґрунту. Як стверджують у розвідувальному управлінні країни, зразки було взято неподалік місця, де проводилися ракетні випробування в забороненій зоні пустелі в місті Шехдад в іранській провінції Керман.

Двоє інших затриманих іноземців - чоловік аташе Австрії з культури в Ірані, а також професор університетув Польщі Мацей Вальчак, який на момент затримання перебував в Ірані як турист.

Уітакер був висланий з району після того, як вибачився, стверджує іранське агентство.

Однак у МЗС Великої Британії заперечують факт затримання свого підданого.