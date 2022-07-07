Туреччина відпустила корабель з зерном з окупованого Бердянська, МЗС викликало посла

Турецька влада відпустила російський суховантаж Zhibek Zholy, який прибув з вантажем зерна з окупованого Бердянська, повідомляє Економічна правда.

"Українська сторона з глибоким розчаруванням сприйняла зазначену інформацію і звертається до турецької сторони з наполегливим проханням провести розслідування зазначеної ситуації і надати вичерпну відповідь на запити відповідних органів влади України, а також усіма засобами запобігти подібними випадкам у майбутньому" , - йдеться у заяві.

Наприкінці червня міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу заявив, що Анкара серйозно ставиться до повідомлень про незаконне вивезення Росією зерна з України і не дозволить його імпорт на свою територію.