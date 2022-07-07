СРСР на щиті "Батьківщини-матері": у Дії стартує нове опитування

СРСР на щиті "Батьківщини-матері": у Дії стартує нове опитування
Фото: Kyivmaps

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив﻿, що у додатку "Дія" запустили опитування щодо подальшої долі герба СРСР на щиті "Батьківщини-матері" у Києві.

"Запускаємо нове опитування в Дії. Монумент "Батьківщина-мати" вважається найвищою скульптурою в Європі. Але на його щиті досі герб СРСР.
Після початку повномасштабної війни процес декомунізації активізувався. Тому Міністерство культури та інформаційної політики ініціювало опитування в застосунку Дія щодо подальшої долі щита з радянським символом", - написав міністр.

Українцям пропонують обрати один з 3 варіантів відповідей:

  • Залишити все, як є,
  • Зняти герб СРСР,
  • Замінити на тризуб.

Опитування триватиме два тижні.

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