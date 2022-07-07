СРСР на щиті "Батьківщини-матері": у Дії стартує нове опитування
Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив, що у додатку "Дія" запустили опитування щодо подальшої долі герба СРСР на щиті "Батьківщини-матері" у Києві.
"Запускаємо нове опитування в Дії. Монумент "Батьківщина-мати" вважається найвищою скульптурою в Європі. Але на його щиті досі герб СРСР.
Після початку повномасштабної війни процес декомунізації активізувався. Тому Міністерство культури та інформаційної політики ініціювало опитування в застосунку Дія щодо подальшої долі щита з радянським символом", - написав міністр.
Українцям пропонують обрати один з 3 варіантів відповідей:
- Залишити все, як є,
- Зняти герб СРСР,
- Замінити на тризуб.
Опитування триватиме два тижні.