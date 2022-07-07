СРСР на щиті "Батьківщини-матері": у Дії стартує нове опитування

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив﻿, що у додатку "Дія" запустили опитування щодо подальшої долі герба СРСР на щиті "Батьківщини-матері" у Києві.

"Запускаємо нове опитування в Дії. Монумент "Батьківщина-мати" вважається найвищою скульптурою в Європі. Але на його щиті досі герб СРСР.

Після початку повномасштабної війни процес декомунізації активізувався. Тому Міністерство культури та інформаційної політики ініціювало опитування в застосунку Дія щодо подальшої долі щита з радянським символом" , - написав міністр.

Українцям пропонують обрати один з 3 варіантів відповідей:

Залишити все, як є,

Зняти герб СРСР,

Замінити на тризуб.

Опитування триватиме два тижні.