Ціна на газ у Європі перевищила $1900

Природний газ у Європі знову зростає в ціні і його вартість перевищила рівень $1900 за 1 тис. куб. м уперше з 9 березня. Про це свідчать дані лондонської біржі ICE у четвер, 7 липня, повідомляє Корреспондент.

Так, ціна серпневого ф'ючерсу на хабі TTF у Нідерландах збільшилась до $1926 за 1 тис. куб. м, або 182,65 євро за МВт·год (виходячи з поточного обмінного курсу євро до долара, ціни на ICE представлені євро за МВт·год). Загалом вартість газу з початку торгів зросла майже на 7%.

Зараз вплив на ціну газу має ціла низка факторів. Так, американська компанія Freeport LNG повідомила, що сподівається частково відновити роботу великого газового терміналу лише на початку жовтня після пожежі та вибуху у червні. Потужність підприємств Freeport LNG оцінюється в 15 млн тонн ЗПГ на рік. Це становить близько 16% обсягу експорту США.

Також позначається на вартості газу і зниження поставок з Росії, зокрема газопроводом Північний потік. 14 червня Газпром скоротив постачання ним нібито через несвоєчасне повернення газоперекачувальних агрегатів компанією Siemens після ремонту. Через це Північним потоком зараз прокачується 40% газу від максимальної потужності трубопроводу. А з 11 по 21 липня експорт газу газопроводом зупиниться повністю через щорічний плановий ремонт.

Зростання цін спричинив і нетривалий страйк співробітників нафтогазової галузі Норвегії - однієї з найбільших країн-постачальників газу до ЄС.