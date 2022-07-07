Казахстан має намір транспортувати нафту до Європи в обхід РФ

Казахстан диверсифікує постачання нафти через Транскаспійський маршрут в обхід РФ. Про це заявив президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв, повідомляє Корреспондент.

Сайт президента Казахстану повідомляє, що Токаєв доручив опрацювати оптимальний варіант реалізації Транскаспійського маршруту та збільшити потужності двох нафтопроводів. Він виступив із заявою наступного дня після того, як російський суд постановив призупинити роботу морського терміналу Каспійського трубопровідного консорціуму на 30 днів. Це може втретє у 2022 році зупинити доступ казахстанської нафти на світовий ринок через Росію.

Раніше повідомлялося, що РФ зупинила транзит нафти із Казахстану до Європи.

На нафтову галузь Казахстану посипалися неприємності після обіцянки президента Казахстану Касим-Жомарт Токаєва збільшити постачання нафти до Європи. Зокрема на нафтогазовому родовищі Тенгіз вибухнула труба, загинули двоє робітників 1985 року народження, ще троє поранені.