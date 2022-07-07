ГУР: У Херсоні росіяни спалюють тіла своїх військових, приховуючи втрати

Головне управління розвідки МО України повідомляє, що в Херсоні російські військові почали спалювати тіла своїх солдатів, щоб приховати реальні втрати Росії у війні проти України.

На околицях Херсона неодноразово помічені місця з великою кількістю обгорілих тіл. Через ушкодження від вогню ідентифікувати належність важко.

"Ці тіла привозять вантажними автомобілями з місцевого СІЗО. Щоб приховати факти умисного спалення тіл, представники окупаційної армії намагаються видати це за наслідки артилерійських обстрілів та подальших пожеж" , - пише прес-служба розвідки.

Водночас, рятувальників до місця пожежі не допускають.

Крім того, стало відомо, що сталося і з херсонським колаборантом Євгеном Соболєвим після вибуху в машині, де він знаходився в той момент. Зраднику встановили апарат Ілізарова на обидві ноги.