ГУР: У Херсоні росіяни спалюють тіла своїх військових, приховуючи втрати
Головне управління розвідки МО України повідомляє, що в Херсоні російські військові почали спалювати тіла своїх солдатів, щоб приховати реальні втрати Росії у війні проти України.
На околицях Херсона неодноразово помічені місця з великою кількістю обгорілих тіл. Через ушкодження від вогню ідентифікувати належність важко.
"Ці тіла привозять вантажними автомобілями з місцевого СІЗО. Щоб приховати факти умисного спалення тіл, представники окупаційної армії намагаються видати це за наслідки артилерійських обстрілів та подальших пожеж" , - пише прес-служба розвідки.
Водночас, рятувальників до місця пожежі не допускають.
Крім того, стало відомо, що сталося і з херсонським колаборантом Євгеном Соболєвим після вибуху в машині, де він знаходився в той момент. Зраднику встановили апарат Ілізарова на обидві ноги.
"Також у Херсоні триває переоформлення медичних закладів та пошук медичних працівників. У зв'язку з тим, що велика кількість лікарів не погодилися працювати на противника і виїхали з тимчасово окупованих територій, ситуація стає критичною. Окремо, наголошується на сильній нестачі анестезіологів" , - додає розвідка.