Валютний ринок в умовах війни: день 134-й

У четвер 7 липня робота міжбанківського валютного ринку триває в звичному особливому режимі.

За даними, опублікованими на сайті НБУ, у вівторок 5 липня загальний обсяг операцій на міжбанку в доларовому еквіваленті знизився на 10,29 млн. порівняно з попереднім робочим днем і склав 276,48 млн. доларів. Майже всі операції цього дня вже традиційно пройшли у доларах США; операцій у євро було лише на 1,18 млн доларів в еквіваленті.

За даними Нацбанку, 5 липня обсяг заявок на купівлю валюти від клієнтів був на 60,34 млн. доларів більше, ніж обсяг заявок на продаж: на 325,06 млн. доларів було подано заявок на купівлю і на 264,72 млн. доларів заявок на продаж.

НБУ з 24 лютого купує у експортерів долари за фіксованим курсом 29,2549 грн/$. Він же продає їх за фіксованим курсом 29,5475 грн/$ (+1% до курсу покупки).

На міжбанківському валютному ринку також періодично здійснюються операції у євро. Курс встановлюється, виходячи з крос-курсу євро до долара на ринку FOREX та фіксованого курсу долара, та може змінюватися протягом торговельної сесії. Зокрема, станом на 14.30 сьогоднішнього дня євро купували по 29,8135 гривень, а продавали по 30,1116 гривень.

Залишок коштів на коррахунках українських банків у НБУ станом на ранок 7 липня зріс на 1925,86 млн. і склав 40849,73 млн. гривень.

У четвер зростання курсу готівкового долара в Україні посилилося. Так, у Києві на обід цінник на продаж готівкового «американця» піднявся до 35,20-36,25 гривень, що на 75 копійок дорожче, ніж учора в цей же час. Істотно подорожчав долар і в інших містах. Так, в Одесі та Івано-Франківську сьогодні його продають за 36,20 гривень, у Черкасах – по 36,30 гривень, у Дніпрі – по 36,35-36,40 гривень, у Полтаві – по 36,50 гривень. У середньому по Україні курс долара зріс на 60-80 копійок порівняно із вчорашніми цінами.

Євро на FOREX у четвер припинив падіння, що спостерігалося у вівторок і середу, і навіть спробував зобразити корекцію, але зміг піднятися лише до позначки 1,0220 долара, після чого під тиском продажів знову повернувся нижче за рівень 1,02. В Україні готівковий євро виріс за доларом. Зокрема, у Києві цінник підняли приблизно на 55 копійок, до 36,95-37,05 гривень, а в регіонах євро подорожчало ще сильніше. При цьому, за інформацією порталу "Курс України", попит на євро незначний; більше купують долар.

Активність на криптовалютному ринку за останню добу знизилася. Ціна біткойна на найбільшій криптовалютній біржі Binance коливається в межах 19900-20700 $ за 1BTC. Періодично надходять новини про купівлю великими гравцями серйозних сум біткойнів на різних біржах. Великі ордери на купівлю, як і раніше, розташовані на рівні 15000 $.