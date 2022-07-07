Європарламент виділив Україні мільярд євро макрофінансової допомоги

Європарламент схвалив надання Україні першого траншу нового пакета макрофінансової допомоги у вигляді кредиту на 1 млрд євро. Про це у четвер, 7 липня, повідомляє прес-служба Європарламенту, повідомляє Корреспондент.

"У четвер депутати Європарламенту дали зелене світло макрофінансовому кредиту в розмірі 1 мільярда євро, щоб допомогти Україні покрити власні потреби в зовнішньому фінансуванні, яке різко зросло через війну" , – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що Європарламент погодився із пропозицією Єврокомісії надати Києву додатковий кредит на дуже вигідних умовах на додаток до 1,2 млрд євро, вже виділених у березні і травні 2022 року. Це перший транш із пакета макрофінансової допомоги на суму 9 млрд євро.

"Потреби України в зовнішньому фінансуванні різко зросли через російське вторгнення: крім величезних збитків, завданих дорогам, мостам, заводам, будинкам, лікарням та іншій фізичній інфраструктурі, країна також втратила доступ до міжнародних фінансових ринків. У результаті, за даними Міжнародного валютного фонду, Україні не вистачає 39 мільярдів доларів (37,3 мільярда євро) для задоволення своїх потреб у фінансуванні на 2022 рік" , – зазначили в ЄП.

Кредит, як зазначається, стане "швидкою фінансовою підтримкою в ситуації гострої потреби у фінансуванні і для забезпечення безперервного функціонування найважливіших функцій Української держави". Кредит буде виплачено одним платежем під час виконання різних критеріїв, включаючи підвищення прозорості і звітність про його використання. З бюджету ЄС фінансуватимуть виключно відсоткові витрати.

Пропозиція містить передумову для надання допомоги – це має бути дотримання Україною ефективних демократичних механізмів, попри концентрацію влади у виконавчій гілці під час війни.

Резолюцію за терміновою процедурою прийнято 522 голосами, проти 17 при 25 утриманих.

Рішення набуде чинності наступного дня після публікації в Офіційному журналі ЄС.