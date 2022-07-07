Генштаб ЗСУ: Лукашенко передав аеродром Зябрівка під повний контроль РФ

Білоруський диктатор Олександр Лукашенко передав аеродром Зябрівки під повний контроль російських військ, повідомляє Новое время.

Про це у четвер, 7 липня, повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ Олексій Громов.

За його словами, наразі на території аеродрому продовжуються заходи по облаштуванню військової бази РФ.

"На території аеродрому на даний час знаходяться ракетний дивізіон оперативно-тактичного ракетного комплексу Іскандер-М і дивізіон С-400 Тріумф ЗС РФ" , — розповів Громов.

Він також додав, що режим Лукашенка розпочав будівництво ангарів для російських оперативно-тактичних ракетних комплексів, які йому пообіцяв Кремль.