ОВА: у Рівному та області заборонили феєрверки та їзду на авто без глушника

У Рівному та області ввели заборону на використання феєрверків та їзду на автомобілях, які не оснащені глушниками, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомив голова Рівненської ОВА Віталій Коваль.

Він зазначив, що сьогодні Рада оборони області заборонила продаж і запуск феєрверків, салютів та іншої піротехніки.

Разом з цим була введена заборона на рух транспортних засобів, в конструкції яких є вихлопні системи, де відсутній шумопоглинач.

Коваль додав, що такі правила діятимуть до скасування режиму воєнного стану.

Нагадаємо, з п'ятниці, 30 Червня, в Одесі та області ввели заборону на продаж і використання феєрверків, а також рух автомобілів без глушника.

Також ми писали, що на час війни в Києві заборонили продаж і запуск феєрверків і пересування по місту автомобілів без глушника.