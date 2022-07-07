Зеленський відреагував на відставку Джонсона

Президент України Володимир Зеленський упевнений, що відставка Бориса Джонсона з посади прем’єр-міністра Великої Британії не вплине на політику Лондона щодо російсько-української війни, повідомляє Європейська правда.

Про це Зеленський заявив в інтерв’ю CNN.

Глава держави назвав Джонсона "справжнім другом України" і висловив упевненість, що політика Британії щодо України після його відставки найближчим часом змінюватись не буде.

Зеленський також додав, що Україна багато здобула від відносин із Джонсоном, передусім військову підтримку. Він підтвердив, що проведе телефонну розмову з британським прем’єром після його відставки.

Нагадаємо, глава британського уряду Борис Джонсон оголосив у четвер, що йде у відставку з поста лідера Консервативної партії, але планує залишитися прем’єр-міністром до обрання нового лідера.

Міністр оборони Британії Бен Воллес є явним фаворитом серед членів Консервативної партії на роль наступного прем’єр-міністра.

Після кількох днів боротьби за посаду Джонсона покинули всі, крім кількох союзників, після того, як останній із серії скандалів похитнув їхню підтримку.

Причиною невдоволення Консервативної партії стали неправдиві заяви Даунінг-стріт щодо колишнього заступника парламентського організатора Кріса Пінчера, якого звинувачують у домаганнях до двох колег.

Борис Джонсон від початку повномасштабного вторгнення Росії активно підтримує Україну.