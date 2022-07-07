У генштабі Білорусі погрожують Польщі ударами по її інфраструктурі

Режим Олександра Лукашенка погрожує ракетними ударами по Польщі у відповідь на можливі провокації країн Заходу, повідомляє Новое время.

Як повідомляється, таку заяву зробив заступник начальника генштабу збройних сил Білорусі генерал-майор Руслан Косигін.

За його словами, у разі реалізації «Заходом» якихось «задумів» саме Польща з її військовою інфраструктурою стане першочерговою ціллю для удару.