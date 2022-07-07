У генштабі Білорусі погрожують Польщі ударами по її інфраструктурі
Режим Олександра Лукашенка погрожує ракетними ударами по Польщі у відповідь на можливі провокації країн Заходу, повідомляє Новое время.
Як повідомляється, таку заяву зробив заступник начальника генштабу збройних сил Білорусі генерал-майор Руслан Косигін.
За його словами, у разі реалізації «Заходом» якихось «задумів» саме Польща з її військовою інфраструктурою стане першочерговою ціллю для удару.
"Територія Польщі, як і країн Балтії, перетворюється на полігон, на території якого США планують розв’язати в Європі ще один кривавий конфлікт проти РФ і її союзників", — заявив Косигін.