Радник мера: у захопленому Маріуполі смертність зросла вчетверо

У тимчасово захопленому росіянами Маріуполі смертність від природних причин зросла в чотири рази, повідомляє Новое время.

Про це повідомив радник мера міста Петро Андрющенко.

У Telegam він підкреслив, що братська могила у Старому Криму за два місяці збільшилася щонайменше вдвічі через ексгумацію загиблих під час бойових дій та зростання смертності після російської окупації.

"Фактично смертність від природних причин зросла в чотири рази у порівнянні з довоєнним періодом. Щодня гине в середньому 25 людей" , - пише він.

Андрющенко зазначає, що за травень та червень у Маріуполі загинули близько 1800 людей.

"Все це безперечні факти. Нагадаю, що за аналізом чотирьох масових поховань ми офіційно вказували, що не менше 20 тисяч людей уже поховано у братських могилах. І таке зростання… Висновки робіть самі" , — пише він.

Маріуполь заблоковано російськими окупантами понад чотири місяці. Дії військових РФ призвели до масштабної гуманітарної катастрофи. Окупанти розбомбили житлові квартали міста та громадянську інфраструктуру та блокують гуманітарну допомогу, там загинули щонайменше 25 тисяч мешканців.

Мер Маріуполя Вадим Бойченко повідомляв, що через проблеми з водопостачанням місту загрожує інфекційна катастрофа, до кінця року можуть померти ще понад 10 тисяч людей.

У Маріуполі майже не залишилося лікарів, а місцеві жителі вмирають через брак ліків.