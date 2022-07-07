Міноборони: окупанти намагаються вийти на рубежі Донецької області

Основні зусилля російських окупантів спрямовані на спробу встановити остаточний контроль над Луганською областю і вийти на географічні рубежі Донецької області, повідомляє Новое время.

Про це заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр під час брифінгу в четвер, 7 липня.

За даними Головного управління розвідки, безпекова ситуація навколо України залишається складною, кремлівський режим не відмовляється від жодної зі своїх стратегічних цілей щодо нашої країни.

"З огляду на масштаби, завдання та терміни проведення так званої „спеціальної операції“ РФ станом на сьогодні веде війну на виснаження. Наразі основні зусилля противника зосереджені на встановленні остаточного контролю над Луганською областю, який станом на зараз ворогом ще не встановлений. Найскладніша ситуація сьогодні склалася на Слов'янському, Краматорському та Бахмутському напрямках. Ворог намагається вийти на географічні рубежі Донецької області" , – розповіла Маляр.

Заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов додав, що російські окупанти зараз дещо знизили свою активність.

"…Це стосується не завдання вогневого ураження, а суто тактичних дій піхоти на полі бою. Є тенденція до зменшення бойових зіткнень, але водночас ситуація на фронті складна. Противник розуміє, що йому майже вдалося захопити Луганську область і наступною метою, згідно з його стратегічними планами, є встановлення контролю над Донецькою" , — сказав він.

За даними Генштабу ЗСУ, з початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія втратила близько 36 650 військових, 1602 танки, 3797 ББМ, 247 РСЗВ, 217 літаків, 187 вертольотів, 667 безпілотників, 15 кораблів і катерів і не тільки.