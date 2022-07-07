PAP: президенти Польщі та Литви разом відвідали місце потенційної атаки РФ

Президенти Польщі та Литви разом відвідали так званий Сувалкський перешийок - вузький шматок території на кордоні Польщі й Литви, що пролягає між Калінінградською областю РФ та Білоруссю, повідомляє Європейська правда.

Про це повідомляє PAP.

Президенти зазначили, що хотіли своїм візитом продемонструвати, що ця територія захищена завдяки присутності тут союзницьких сил. Разом з Анджеєм Дудою і Гітанасом Науседою прибули також міністри оборони обох країн.

Анджей Дуда наголосив, що Сувалкський перешийок є вкрай важливою територією не лише для обох країн, але й для всього НАТО.

"Батальйонні групи, розміщені тут з польського і литовського боку - це союзницька гарантія безпеки для цього регіону" , - сказав він, зазначивши, що їхня загальна чисельність зараз становить 40 000 осіб.

Дуда нагадав також, що загалом у Польщі присутні понад 11 тисяч американських військових і у Познані розмістять штаб п’ятого армійського корпусу, що є наочним підтвердженням готовності США захищати союзників.

Przyjechaliśmy tu, by pokazać, że to miejsce jest bezpieczne — Prezydent @AndrzejDuda. pic.twitter.com/NdNaV4N6qi — Kancelaria Prezydenta (@prezydentpl) July 7, 2022

Гітанас Науседа схвально висловився про рішення, прийняті на саміті НАТО щодо захисту східного флангу, зазначивши, що зараз час подбати про їхню практичну реалізацію, повідомляє LRT.

Mobilne Stanowisko Dowodzenia Wielonarodowej Dywizji Północny-Wschód w Szypliszkach. Prezentacja pojazdów i sprzętu wojskowego pic.twitter.com/B0NhwnzTZm — Kancelaria Prezydenta (@prezydentpl) July 7, 2022

"Ми сприймаємо загрозу як серйозну, ми приділяємо їй пріоритетну увагу і будемо працювати у цьому напрямку, як і домовилися" , - зазначив він.

Як повідомлялося, у Генштабі Збройних сил Білорусі почали погрожувати ударами по інфраструктурі Польщі у разі "провокацій Заходу".