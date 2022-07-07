Синегубов: росіяни заарештували мера Куп'янська, який зрадив Україну

Росіяни заарештували мера-колаборанта Куп’янська Геннадія Мацегору, який перейшов на бік окупантів у перші дні війни, повідомляє Новое время.

Про це повідомив глава Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Зараз Мацегору заарештовано окупантами, він перебуває під вартою. Напевно, така доля чекає на всіх зрадників нашої держави, тому що вони не потрібні окупантам" , — сказав Синєгубов в етері телемарафону.

Наразі невідомо, чому окупанти заарештували Мацегору.

Глава ОВА в Telegram нагадав, що Мацегора перейшов на бік ворога в перші ж дні війни та всіляко сприяв росіянам у Куп'янську, постачав їх транспортом, житлом, пальним та їжею.

Куп'янськ перебуває під окупацією з 27 лютого. У лютому Харківська обласна прокуратура повідомила Мацегорі про підозру у зазіханні на територіальну цілісність та недоторканність України та у державній зраді. Відомо, що після окупації Мацегора їздив до Росії зі своєю родиною.