Радниця президента: Литва не погодиться на "зелені коридори" до Калінінграда

Литва і Європейська комісія спільно узгоджують текст роз’яснень про застосування санкцій ЄС щодо транзиту товарів до Калінінградської області РФ, повідомляє Європейська правда.

Про це в інтерв’ю LRT заявила радниця литовського президента із зовнішньої політики Аста Скайсгіріте.

"Литовські дипломати в Брюсселі спілкуються з представниками Єврокомісії, вони хочуть узгодити текст, який був би прийнятним і для Литви, і для ЄК, і це добре. Це не той випадок, коли ЄК просто дає вказівки, а ми їх (виконуємо)" , – сказала вона.

Чиновниця назвала кілька принципів, яких дотримується Литва в переговорах: правила не повинні поширюватися не лише на Литву, а й на інші транзитні країни, має зберігатися контроль над транзитом і не може бути жодних "зелених коридорів".

"Литва досі дотримувалася політики, що транзит підсанкційних товарів повинен заборонятися й контролюватися. Обов’язково має зберегтися момент контролю, і коли хтось у публічному просторі говорить про "зелені коридори", не може бути й думки про те, що Литва не контролює, що, де і чому відбувається на її території" , – наголосила Скайсгіріте.

Нагадаємо, Литва обмежила транзит сталі та чорних металів до Калінінградської області, посилаючись на роз'яснення ЄС. Москва заявила, що транзитні обмеження порушують міжнародні угоди і пригрозила відповіддю.

Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель заявив, що ЄС перевірить юридичні аспекти вказівок Єврокомісії щодо санкцій, відповідно до яких Литва обмежила транзит до Калінінграда.

Європейська комісія має до кінця тижня представити роз'яснення щодо транзиту до Калінінграда. За даними ЗМІ, ЄС хоче вивести транзит з-під дії санкцій, щоб не дратувати Росію.

Водночас президент Литви Гітанас Науседа вважає, що жодних поступок Росії в цьому питанні бути не повинно.