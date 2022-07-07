Мінфін: Україну запросили приєднатися до Конвенцій щодо "митного безвізу"

У четвер, 7 червня, було ухвалено рішення про запрошення України приєднатися до Конвенції про процедуру спільного транзиту (NCTS) та Конвенції про спрощення формальностей у торгівлі товарами, що є основою "митного безвізу", повідомляє Ділова столиця.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби Міністерства фінансів.

Рішення ухвалено за результатами розгляду висновків фінальної Оціночної місії Генерального директорату з питань оподаткування та Митного союзу Європейської комісії (DG TAXUD).

"Незважаючи на воєнний стан, Мінфін продовжує втілювати у життя реформу митниці. Ми маємо на меті перетворити українську митницю на максимально зручний сервіс для нашого бізнесу. І NСTS дозволить зробити це, прискоривши проходження товарів через кордон. Митний безвіз – це можливість швидкого переміщення товарів між 36-ма країнами Європейського регіону. Водночас, приєднання до Конвенції про процедуру спільного транзиту та NCTS – це важливий крок майбутнього членства України в ЄС" , – наголосив міністр фінансів Сергій Марченко.

Після приєднання України до Конвенції про процедуру спільного транзиту (NCTS), український бізнес зможе користуватися такими перевагами та спрощеннями:

одна транзитна декларація та одна гарантія для переміщення товарів між 36 країнами (з країнами ЄС та Великобританією, Туреччиною, Сербією, Північною Македонією, Ісландією, Норвегією, Ліхтенштейном та Швейцарією);

авторизовані підприємства можуть відправляти та отримувати товари на своєму підприємстві без заїзду на митні термінали;

українські фінансові гарантії діятимуть ще у 35 країнах.

Очікується, що розпочати міжнародне застосування NCTS Україна зможе вже наприкінці 2022 року. Цьому має передувати ухвалення Верховною Радою низки законопроектів.

"Невдовзі українські підприємства зможуть користуватися всіма перевагами та спрощеннями, якими користується бізнес країн – учасниць Конвенції. Приєднання до NCTS – це важливий елемент митної інтеграції з ЄС… "Митний безвіз" – це також поштовх для розвитку логістичних, комерційних та торгівельних хабів в Україні" , – повідомив заступник міністра фінансів Юрій Драганчук.

На початку червня у Державній митній службі заявили, що Україна технічно підготувалася до введення "митного безвізу" з ЄС.