NOS: Нідерланди передали Україні військові товари на 170 млн. євро

Україна отримала від Нідерландів новий пакет військової допомоги на суму понад 170 млн євро, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє місцеве видання NOS.

Міністр оборони Кайса Оллонгрен в листі до Палати представників зазначила, що Нідерланди направили Україні товари військового призначення вартістю близько 172,7 млн євро.

"Уряд продовжить докладати зусиль для додаткової підтримки України" , - йдеться в повідомленні.

При цьому в Міноборони Нідерландів заявили, що не будуть розкривати подробиці військових поставок.

Раніше ми розповідали, що Німеччина і Нідерланди передали українським військовим 12 нових самохідних артилерійських установок PzH 2000.