ОВА: росіяни завдали ударів по одному з районів Харкова, є поранені

Рашисти завдали ударів по одному з районів Харкова: за попередніми даними, щонайменше троє людей постраждали, повідомляє Ділова столиця.

Про це йдеться у повідомленні голови Харківської ОВА Олега Синєгубова в Telegram.

"Попередньо — реактивними системами залпового вогню. За даними обласного Центру екстреної медичної допомоги, на цю хвилину від російських обстрілів постраждали 3 осіб. Інформація оновлюється. Просимо жителів Харкова бути максимально обережними, без нагальної потреби не перебувайте на вулицях міста. Адже ворог б’є підступно, вражаючи житлові райони та цивільну інфраструктуру" , — зазначив очільник ОВА.

За словами Синєгубова, на місцях влучань працюють профільні служби: рятувальники, медики та правоохоронці.