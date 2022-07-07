AFP: червень 2022 року став третім найспекотнішим в історії спостережень

За даними європейської програми спостережень за планетою Copernicus, червень 2022 року став для світу третім найспекотнішим в історії спостережень, повідомляє Європейська правда.

Про це повідомляє AFP.

Температурні показники червня 2022 року загалом у світі виявилися третіми найвищими після червня 2019 та 2021 року.

Глобальна середня температура у червні виявилася вищою за середні показники 1991-2020 років на 0,31°C.

У Європі різниця більш разюча - 1,6°C вище, ніж середні показники. Науковці відзначають, що на південному заході Європи, у Франції та Іспанії, зафіксували одразу дві хвилі спеки з температурними рекордами.

Поза межами Європи, надзвичайно спекотним місяць видався також у США та Японії. У Гренландії та значній частині Південної Америки, навпаки, було незвично прохолодно.

"Ми очікуємо, що хвилі спеки, подібні до тих, що спостерігалися, стануть ще частішими та потужнішими у найближчі роки, як у Європі, так і в інших місцях у світі" , - коментує директор служби з питань зміни клімату в програмі Copernicus Карло Буонтемпо.

Окрім згаданих Іспанії та Франції, температурні рекорди протягом червня зареєстрували й низка інших країн по всій Європі, включно з Норвегією.

Місцями в Італії та Словенії обмежили споживання води через рекордну посуху.