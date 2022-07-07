Зеленський провів зустріч із американськими сенаторами
Президент Володимир Зеленський у четвер, 7 липня, зустрівся з американськими сенаторами Ліндсі Гремом і Річардом Блюменталем, які представляють Республіканську та Демократичну партії США, повідомляє Новое время.
Як повідомляє пресслужба Офісу президента, Зеленський подякував сенаторам за візит і потужну підтримку України. Він розповів про ситуацію на фронті та плани, «реалізація яких безпосередньо залежить від подальшої інтенсивності безпекової підтримки України з боку міжнародних партнерів».
"Для нас сьогодні завдання номер один, щоб до 1 вересня жінки з дітьми змогли повернутися в Україну, щоб діти могли піти до школи, щоб студентство не їхало і могло піти в університети. Для нас дуже важливо зробити дві речі — відремонтувати школи, університети, а також мати потужну протиповітряну оборону", — сказав глава держави.
Він закликав сенаторів підтримати рішення про передачу Україні сучасних систем ППО в Конгресі:
«Ми маємо забезпечити такий рівень безпеки неба, щоб наші люди не боялися жити в Україні».
Грем і Блюменталь розповіли Зеленському, як просувається їхня робота в Сенаті над тим, щоб Росію визнали країною-спонсором тероризму. 24 червня комітет Сенату США з міжнародних відносин схвалив відповідну резолюцію.
Напередодні президент Володимир Зеленський заявив, що Україна отримала підтвердження і розраховує на отримання потужної системи ППО.
1 липня Міністерство оборони США оголосило про надання Україні 14-го пакету військової допомоги на суму 820 млн доларів. Він включатиме дві системи ППО NASAMS.
Під час звернення до лідерів Великої сімки 27 червня Зеленський закликав світових лідерів передати Україні системи ППО.