Зеленський провів зустріч із американськими сенаторами

Президент Володимир Зеленський у четвер, 7 липня, зустрівся з американськими сенаторами Ліндсі Гремом і Річардом Блюменталем, які представляють Республіканську та Демократичну партії США, повідомляє Новое время.

Як повідомляє пресслужба Офісу президента, Зеленський подякував сенаторам за візит і потужну підтримку України. Він розповів про ситуацію на фронті та плани, «реалізація яких безпосередньо залежить від подальшої інтенсивності безпекової підтримки України з боку міжнародних партнерів».

"Для нас сьогодні завдання номер один, щоб до 1 вересня жінки з дітьми змогли повернутися в Україну, щоб діти могли піти до школи, щоб студентство не їхало і могло піти в університети. Для нас дуже важливо зробити дві речі — відремонтувати школи, університети, а також мати потужну протиповітряну оборону" , — сказав глава держави.

Він закликав сенаторів підтримати рішення про передачу Україні сучасних систем ППО в Конгресі:

«Ми маємо забезпечити такий рівень безпеки неба, щоб наші люди не боялися жити в Україні».

Грем і Блюменталь розповіли Зеленському, як просувається їхня робота в Сенаті над тим, щоб Росію визнали країною-спонсором тероризму. 24 червня комітет Сенату США з міжнародних відносин схвалив відповідну резолюцію.

Напередодні президент Володимир Зеленський заявив, що Україна отримала підтвердження і розраховує на отримання потужної системи ППО.

1 липня Міністерство оборони США оголосило про надання Україні 14-го пакету військової допомоги на суму 820 млн доларів. Він включатиме дві системи ППО NASAMS.﻿

Під час звернення до лідерів Великої сімки 27 червня Зеленський закликав світових лідерів передати Україні системи ППО.