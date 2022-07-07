Путін про війну в Україні: ми всерйоз ще нічого не починали

Російський президент Володимир Путін, який розв'язав війну проти України, заявив, що в РФ "всерйоз поки що нічого не починали", повідомляє Українська правда.

Про це повідомляє прокремлівське видання "РИА Новости".

"Сьогодні ми чуємо, що нас хочуть перемогти на полі бою... Ну що тут скажеш. Нехай спробують.

Ми вже багато чули, що Захід хоче воювати із нами до останнього українця. Це є трагедія для українського народу. Але, схоже, все до цього і йде. Але всі повинні знати, що ми щось серйозно поки що нічого не починали.

При цьому ми не відмовляємось і від мирних переговорів. Але ті, хто відмовляється, повинні знати, що що далі, то складніше їм буде з нами домовитися".

Провину за розв'язану війну проти України російський президент перекладає на Захід та США і заявляє, що Захід уже "програв", бо почався "злом світопорядку по-американськи".

7 липня Путін зустрівся з главами російських партій і заявив, що в Росії "багато партій", а "батьківщина одна".

Нагадаємо, що відкрито підтримують війну Росії проти України у Сирії, Білорусі та КНДР.

2 березня Генеральна асамблея ООН ухвалила резолюцію, в якій засудила вторгнення Росії до України та закликала Москву негайно вивести всі сили з України. За резолюцію проголосувала 141 країна, 5 були проти та 35 утрималися. Проти документа проголосували сама Росія, залучена до вторгнення Білорусі, Сирії, Еритреї та КНДР.

Одним із приводів вторгнення в Україну Путін називав міфічне "розширення НАТО", проте після нападу Швеція і Фінляндія, які межують із РФ, вирішили вступити до Альянсу. Під час зустрічі 7 липня російський президент про розширення НАТО не згадував.

Після провалу на полях бою під Києвом та на Чернігівщині, звідки витіснили російських військових, Путін заявив, що мета війни - "звільнення" Донецької та Луганської областей, водночас у РФ все ще мають надію захопити південь України і дійти до молдавського Придністров'я.

За майже 5 місяців після початку широкомасштабного вторгнення Росія кілька разів змінювала цілі свого нападу, який у багатьох цивілізованих країнах світу визнали геноцидом українського народу.