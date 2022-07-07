"Укрзалізниця" запускає новий рейс Харків - Одеса: графік поїздів

"Укрзалізниця" запускає новий рейс Харків - Одеса. Поїзд курсуватиме починаючи з 29 липня, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє УЗ в Telegram.

Відзначається, що з 29 липня поїзд курсуватиме до Одеси з Харкова по непарних числах. Відправлення відбуватиметься о 7:39, а прибуття - о 10:39.

При цьому з Одеси до Харкова поїзд почне їздити вже з 30 липня і тільки по парних числах. Відправлення - о 15:42, а прибуття - о 17:40.

"Поїзд проходитиме через Лозову, Павлоград, Дніпро, Запоріжжя, Марганець, Нікополь, Кривий Ріг, Кропивницький та інші міста, даючи зручне залізничне сполучення кільком регіонам" , - додають в УЗ.

Варто зауважити, що квитки кожен українець зможе придбати вже завтра, 8 липня.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що "Укрзалізниця" продовжила маршрут поїзда № 4/3 Запоріжжя-Львів. По парних числах він вирушатиме ще й до Ужгорода.

Також ми писали, що "Укрзалізниця" призначила новий регіональний поїзд Київ-Шостка.