Мер окупованих Олешок закликав мешканців виїжджати через контрнаступ ЗСУ

Мер окупованого міста Олешки на Херсонщині Євген Рищук закликав місцевих жителів залишити місто через контрнаступ ЗСУ, повідомляє Новое время.

У Facebook він підкреслив, що залишити свої будинки мають мешканці Олешківської громади та Херсонської області, які мешкають поблизу місць проживання солдатів РФ, російських ППО, складів з боєприпасами або скупчення російської техніки.

"Наполегливо рекомендую виїхати звідти подалі. ЗСУ йде! Смерть ворогам! Не будьте живим щитом для ворогів" , - написав він.

Генштаб повідомляв про звільнення двох сіл у Херсонській області — Потьомкіне та Іванівки. Президент України Володимир Зеленський говорив, що українські сили просуваються на кількох тактичних напрямках у Запорізькій та Херсонській областях, а на фронті «дуже потужно запрацювала західна артилерія».