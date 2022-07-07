Мер окупованих Олешок закликав мешканців виїжджати через контрнаступ ЗСУ

Мер окупованих Олешок закликав мешканців виїжджати через контрнаступ ЗСУ

Мер окупованого міста Олешки на Херсонщині Євген Рищук закликав місцевих жителів залишити місто через контрнаступ ЗСУ, повідомляє Новое время.

У Facebook він підкреслив, що залишити свої будинки мають мешканці Олешківської громади та Херсонської області, які мешкають поблизу місць проживання солдатів РФ, російських ППО, складів з боєприпасами або скупчення російської техніки.

"Наполегливо рекомендую виїхати звідти подалі. ЗСУ йде! Смерть ворогам! Не будьте живим щитом для ворогів", - написав він.
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Генштаб повідомляв про звільнення двох сіл у Херсонській області — Потьомкіне та Іванівки. Президент України Володимир Зеленський говорив, що українські сили просуваються на кількох тактичних напрямках у Запорізькій та Херсонській областях, а на фронті «дуже потужно запрацювала західна артилерія».

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