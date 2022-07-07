Гайдай: окупанти звинувачують місцеве населення Луганщини у вибухах на складах

Російські окупанти в окупованих районах Луганщини звинувачують місцеве населення у вибухах на складах боєприпасів росіян і шукають тих, хто міг повідомити координати ЗСУ, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомив глава Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"Провину за "хлопки" на рашистських складах, орки поклали на місцеве населення. Шукають тих, хто міг повідомити координати ЗСУ чи просто сфотографувати розташування цілей.

У Кремінній людям заборонено користуватися мобільними телефонами, окрім того, людей розстрілюють, якщо оркам здається, що людина занадто багато спілкується телефоном - це для них сигнал причетності до шпіонажу".

За словами Гайдая, за увесь час війни найбільше кадирівців полягло у Сєвєродонецьку.

Глава ОВА також зазначив, що повної окупації області ще немає і у деяких містечках тривають бої.

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