З полону окупантів звільнили 16-річного сина голови Запорізької РДА

З полону російських окупантів звільнили сина голови Запорізької райдержадміністрації Олега Буряка Владислава, повідомляє Новое время.

Про це повідомляється на Facebook-сторінці Save Vlad Buryak у четвер, 7 липня.

На опублікованому відео Олег Буряк сказав, що разом із сином їде додому, та подякував усім, хто допомагав його звільнити.

16-річного підлітка викрали 8 квітня на блокпосту російських окупантів у Василівці під час руху евакуаційної колони. Він перебував у полоні 90 днів.