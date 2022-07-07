Шмигаль: вартість електроенергії для населення не підвищуватиметься

Вартість електроенергії для населення не підвищуватиметься.﻿ Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду, повідомляє Ділова столиця.

"Жодного підвищення для людей зараз не планується і не передбачається" , — сказав він.

За словами глави уряду, для стабільного функціонування ринку електроенергії та безперебійного її постачання було покладено спеціальні обов'язки на учасників ринку електроенергії, які зараз експортують до Євросоюзу.

"Рекордні ціни на електроенергію в європейських країнах дозволяють українським генеруючим компаніям заробити значні кошти, які ми пропонуємо частково спрямувати на те, аби тарифи для українців залишалися стабільними" , — сказав Шмигаль.

Раніше Денис Шмигаль заявив, що до кінця опалювального сезону 2022/2023 підвищення тарифів на опалення не буде.