Фінляндія побудує на кордоні з Росією високу стіну

Парламент Фінляндії прийняв закон про будівництво на кордоні з Росією високої стіни, яка б перешкоджала проникненню мігрантів, а також щоб уникнути різних провокацій.﻿ Про це, з посиланням на The Guardian, пише Константин Широкун, РБК-Україна.

Гельсінкі побоюється, що Москва може використовувати міграцію для чинення політичного тиску на країну. Передбачається, що довжина прикордонних загороджень на східному кордоні країни складе 1300 км.

"Мета нового закону - покращити оперативні можливості прикордонників у реагуванні на гібридні загрози. Війна в Україні зробила це питання невідкладним" , - сказала Енн Іханус, старший радник Міністерства внутрішніх справ.

Новий закон також дозволяє закривати пункти перетину кордону і концентрувати осіб, які шукають притулку, в певних пунктах в разі великомасштабної спроби перетину кордону.

Наразі кордони Фінляндії захищені в основному легкими дерев'яними парканами, призначеними для запобігання бродяжництва худоби.

Нагадаємо, після заяв Швеції і Фінляндії вступити в НАТО влада Туреччини виступили проти, поки країни не виконають ряд її умов. Серед яких було припинення підтримки Робітничої партії Курдистану і руху Фетхуллаха Ґюлена.

Однак після місяця переговорів турецька сторона погодилася на вступ Швеції і Фінляндії в НАТО. Країни підписали тристоронній меморандум, який підтверджує, що Туреччина підтримає вступ країн на саміті в Мадриді.

Крім того, згідно з Меморандумом, Анкара, Стокгольм і Гельсінкі зобов'язуються надавати повну підтримку в боротьбі з загрозами безпеці один одного.