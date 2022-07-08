США мають намір об'єднати з Саудівською Аравією системи ППО

В ході візиту на Близький Схід президент США Джо Байден проведе переговори з королем Саудівської Аравії і його наближеними. Однією з головних тим для дискусії стане можливість інтеграції систем ППО двох країн, пише Константин Широкун, РБК-Україна.

Імовірно це питання обговорюється США з регіональними лідерами перед обличчям загрози з боку Ірану. Байден вирушить на Близький Схід наступного тижня. Президент прибуде до Саудівської Аравії відразу після візиту до Ізраїлю і на Західний берег річки Йордан.

Нагадаємо, 15 серпня 2021 року таліби оголосили про встановлення контролю над всією територією Афганістану. 31 Серпня США оголосили про завершення виведення своїх військ з Афганістану. Президент США Джо Байден вирішив не продовжувати операцію з евакуації людей, виходячи з рекомендацій американських військових.