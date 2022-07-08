Франція на саміті G20 запропонує посилити фінансову підтримку України

Міністр закордонних справ Франції Катрін Колонна на саміті G20 запропонує своїм колегам посилити гуманітарну та фінансову підтримку України.﻿ Про це, з посиланням на прес-службу МЗС Франції, пише Константин Широкун, РБК-Україна.

"Разом зі своїми європейськими партнерами й партнерами з G7 Франція запропонує іншим країнам з G20 посилити гуманітарну та фінансову підтримку України" , – йдеться в повідомленні.

Також відомо, що Колонна має намір закликати країни «Великої двадцятки» боротися з провалами ринків, зокрема, сільськогосподарської продукції та енергоносіїв, якими РФ користується для фінансування війни проти України.

Як повідомлялося, держсекретар США Ентоні Блінкен не планує окремі переговори з главою МЗС Росії Сергієм Лавровим на зустрічі міністрів закордонних справ G20.

Нагадаємо, президент РФ "попередньо" погодився взяти участь у саміті G20. Туди запрошений і президент України Володимир Зеленський. У свою чергу прем'єр Австралії Ентоні Албенізі пообіцяв влаштувати Путіну недружній прийом на саміті G20.