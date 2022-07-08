Франція на саміті G20 запропонує посилити фінансову підтримку України

Франція на саміті G20 запропонує посилити фінансову підтримку України

Міністр закордонних справ Франції Катрін Колонна на саміті G20 запропонує своїм колегам посилити гуманітарну та фінансову підтримку України.﻿ Про це, з посиланням на прес-службу МЗС Франції, пише Константин Широкун, РБК-Україна.

"Разом зі своїми європейськими партнерами й партнерами з G7 Франція запропонує іншим країнам з G20 посилити гуманітарну та фінансову підтримку України", – йдеться в повідомленні.

Також відомо, що Колонна має намір закликати країни «Великої двадцятки» боротися з провалами ринків, зокрема, сільськогосподарської продукції та енергоносіїв, якими РФ користується для фінансування війни проти України.

Як повідомлялося, держсекретар США Ентоні Блінкен не планує окремі переговори з главою МЗС Росії Сергієм Лавровим на зустрічі міністрів закордонних справ G20.

Нагадаємо, президент РФ "попередньо" погодився взяти участь у саміті G20. Туди запрошений і президент України Володимир Зеленський. У свою чергу прем'єр Австралії Ентоні Албенізі пообіцяв влаштувати Путіну недружній прийом на саміті G20.

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