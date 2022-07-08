У Миколаєві пролунало кілька сильних вибухів, оголошена повітряна тривога

Рано вранці 8 липня в Миколаєві пролунало кілька вибухів. В обласному центрі оголошено повітряну тривогу, пише Константин Широкун, РБК-Україна.

Вибухам передували повідомлення про запуск ракет по Миколаєву з боку тимчасово окупованої Херсонської області.

Нагадаємо, що Миколаїв майже щодня страждає від російських обстрілів. Окупанти б'ють по місту артилерією і ракетами.

Зокрема, вчора в Миколаєві прогриміли вибухи, сигналу повітряної тривоги не було.

Раніше повідомлялося, що Кім радив жителям Миколаєва, які мають роботу і підтримують економіку, залишатися в місті. Іншим варто евакуюватися в більш безпечні регіони.