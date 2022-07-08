У Японії скоєно замах на екс-прем'єр-міністра двома пострілами в спину

У японському місті Нара скоєно замах на колишнього прем'єр-міністра Сіндзо Абе. Політик виголошував промову, як під час виступу йому в спину вистрілив невідомий, пише Константин Широкун, РБК-Україна.

Повідомляється, що Абе після двох пострілів втратив свідомість. Колишній лідер правлячої Ліберально-демократичної партії виступав у рамках кампанії з виборів до Палати радників, запланованих на неділю.

За попередньою інформацією, у екс-прем'єра зачеплені обидва легені. Після пострілів він впав на землю, і був доставлений в лікарню за допомогою санітарної авіації.

Поліцейські затримали нападника на місці події. Стрільцем виявився 40-річний житель міста Нара.