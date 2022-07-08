З видом на море. Скільки коштує купити квартиру або будинок на Кіпрі

Зробити курорт другим домом можна, якщо придбати нерухомість на Кіпрі на узбережжі Середземного моря. Острів Афродіти славиться блакитним морем і рекордною кількістю сонячних днів – від 330 в році, пише Ольга Маджумдар, РБК-Україна.

М'який клімат Кіпру вважається одним з найздоровіших на планеті, а умови купівлі житла і проживання для іноземців – дуже лояльні.

Міні-бум на нерухомість на тлі війни в Україні

Ринок нерухомості Кіпру переживає міні-бум: кіпріоти поспішають купувати житло, перш ніж зростання вартості будівництва позначиться на ринку, і настане "незахищеність" від війни в Україні, пише Financial Mirror.

Згідно з даними Управління земельного кадастру, в перші п'ять місяців 2022 року було подано найбільшу кількість документів про продаж з 2008 року. Число продажів збільшилося на 42% з минулого року.

Фото: Пляж в Айя-Напі (unsplash.com/iam_os)

Оцінювач нерухомості Поліс Курушидес повідомив новинному сайту Stockwatch, що попит із боку іноземців та місцевих жителів високий, незважаючи на війну в Україні і потрясіння в економічному середовищі, викликані інфляцією(у травні 9,1%) – найвищою з 1982 року.

Найбільше зростання продажів нерухомості спостерігалося в Пафосі: за перші п'ять місяців було укладено 1080 угод - на 79,7% більше, ніж за такий самий період 2021 року.

За ним йшов Лімассол із зростанням продажів на 61,9%, в Ларнаці - на 58,3% і на 13,1% - у вільній зоні Фамагусти.

При цьому через зростання цін на будматеріали на 7,7%, до липня вартість нерухомості зросла на 10% в порівнянні з 2021 роком.

Середні ціни на житло в 2021 році в популярних містах були такими:

Пафос - 1500-2000 євро за кв. м;

Ларнака - 2300-3000 євро за кв. м;

Фамагуста - 3000-4000 євро за кв. м;

Лімассол - 5000-6000 євро за кв. м.

Як купити нерухомість на Кіпрі: умови для іноземців

Купівля нерухомості на Кіпрі можлива для громадянина будь-якої країни без особливих складнощів.

Країна популярна серед покупців з країн поза ЄС завдяки можливості отримати громадянство. Отримати паспорт країни можна за 90 днів при купівлі об'єкта за 2,5 млн.євро.

Фото: Приклади дорогих вілл на Кіпрі (скріншот РБК-Україна/realting. com)

При покупці житла від 250 тисяч євро, маючи річний дохід від 40 тисяч євро поза країною (але можна бути акціонером місцевої компанії), можна отримати дозвіл на проживання. А після 7 років проживання (потрібно відвідувати Кіпр не рідше, ніж раз на два роки) - претендувати на громадянство.

Втім, громадянам України з біометричними паспортами дозвіл на проживання і не дуже актуальний – перебувати можна до 90 днів по "безвізу".

Скільки коштують квартири в популярних пляжних локаціях

Хоча середні ціни на квадратні метри здаються високими, на сайтах нерухомості опубліковано величезну кількість пропозицій 2-3-кімнатних квартир в ціновому діапазоні від 50000 до 100000 євро.

Фото: Приклади цін на квартири в Пафосі (скріншот РБК-Україна / realting. com)

Наприклад, в передмістях Пафосу. Так, за 108 тисяч євро пропонується 3-кімнатна квартира на 80 кв.м з двома ванними в сучасному комплексі в 5 хвилинах від пляжу. З критого балкона - краєвид на море. До аеропорту і самого міста Пафос – 10 хвилин їзди.

Фото: Квартира за 108 тисяч євро (скріншот РБК-Україна/realting. com)

У центрі старого міста Пафос за 2-кімнатну квартиру на 56 кв. м просять 55 тисяч євро. У цьому житлі також описують простору спальню з виходом на балкон з кражвидом на Середземне море і пляж в 5 хвилинах ходьби.

Квартири-студії на 1 кімнату в нових комплексах – також один з доступних варіантів. Наприклад, в 15 хвилинах від міста квартиру на 35 кв.м в районі Тремішоуза в стильному комплексі із загальним басейном пропонують за 60 тисяч євро.

Фото: Будинок з квартирою-студією за 60 тисяч євро (скріншот РБК-Україна/realting. com)

Втім, не тільки квартири можна придбати за доступною ціною – будинок на 2-3 спальні плюс вітальня цілком по кишені багатьом охочим. Наприклад, будинок на 82 кв. м за 129 тисяч євро у селі Пейя, в декількох хвилинах ходьби від визначних пам'яток і в декількох хвилинах їзди від популярних пляжів Коралового затоки і міста Пафос. Комплекс із таунхасів і квартир розташований на доглянутій приватній території з великим басейном для жителів, оточеним зоною відпочинку і з краєвидом на море.

Фото: Будинок за 129 тисяч євро (скріншот РБК-Україна/realting. com)

У той же час, вілли і особняки на 5-6 і більше кімнат в курортних локаціях можуть обійтися в кілька мільйонів євро.

В Лімассолі квартири можна купити за ціною від 200 тисяч євро. Наприклад, трикімнатна квартира площею 96 кв. м із 2 спальнями на 1 поверсі обійдеться в 230 тисяч євро. Це бюджетне житло без меблів, у віддаленому від моря районі.

Фото: Вартість житла в Лімассолі (скріншот РБК-Україна/realting. com)

В Ларнаці квартири також дорожчі - наприклад, однокімнатна на 85 кв.м у престижному комплексі обійдеться від 200 тисяч євро, двокімнатна на 138 кв. м – 472 тис. євро.

Фото: Оголошення про продаж житла в Ларнаці і Айя-Напі (скріншот РБК-Україна/realting. com)

В Айя-Напі квартира або будинок на 2 кімнати обійдеться від 240 тисяч євро, тоді як розкішні особняки можуть коштувати й 6 мільйонів євро. Найнижчі ціни на житло – в комплексах, які ще споруджують.